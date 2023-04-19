НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

По состоянию на 1 апреля 2023 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 676,1 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ в телеграм-канале.

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Сколько банкнот в обращении

Согласно данным, в обращении более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн.

Это на 40 млрд грн или на 5,6% меньше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

Причина уменьшения

Как отметили в НБУ, традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения.

«В этом году из оборота изымались наличные, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блекаутов из-за ракетных обстрелов РФ», — говорится в сообщении.

Сколько приходится монет и банкнот на одного жителя

На одного жителя Украины приходилось: 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 — 71 и 169 шт. соответственно).

Каких банкнот в обращении больше

Больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет — номиналом 10 копеек (28,4% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет — номиналом 10 гривен (около 1% от общего количества монет в обращении).