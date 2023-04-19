За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 183 750 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
620 российских оккупантов, 4 танка и 23 БПЛА. Потери врага за 18 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 183750 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3665 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7110 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2819 (+9) ед,
- РСЗО — 538 (+0) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2376 (+23),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16) ед,
- специальная техника — 330 (+0).
Источник: Минфин
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