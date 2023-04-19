Криптобиржа Binance отменила санкционные лимиты для россиян

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 апреля 2023, 11:11 Читати українською

Криптобиржа Binance отменила санкционные лимиты для россиян

Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян. Официального объявления не было, но в техподдержке Binance корреспонденту РБК подтвердили отсутствие ограничений.

Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс.
Фото: delo.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Введение ограничения

Ограничение было введено весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза. Учетные записи российских пользователей, сумма активов, на которых превышала 10 тыс. евро, были переведены в режим «только для вывода средств»: эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

В ответ на запросы российских пользователей, в техподдержке сообщают, что на аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Доступно внесение сумм свыше €10 тыс. и проведение сделок с ними.

Читайте: Новые санкции ЕС: россиянам запретят пользоваться криптокошельками

В то же время на платформе остаются в силе ограничения для россиян по p2p-операциям в долларах США и евро.

Граждане России, а также другие физлица, проживающие на территории страны, независимо от их гражданства, не могут покупать и продавать доллары и евро в p2p-сервисе от Binance.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Kaleso
Kaleso
19 апреля 2023, 11:25
#
Накласти санкції на бінанс
+
0
Abramon
Abramon
19 апреля 2023, 12:08
#
Китайці такі китайці.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Nixon и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами