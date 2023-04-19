Криптобиржа Binance отменила санкционные лимиты для россиян

Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян. Официального объявления не было, но в техподдержке Binance корреспонденту РБК подтвердили отсутствие ограничений.

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Введение ограничения

Ограничение было введено весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза. Учетные записи российских пользователей, сумма активов, на которых превышала 10 тыс. евро, были переведены в режим «только для вывода средств»: эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

В ответ на запросы российских пользователей, в техподдержке сообщают, что на аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Доступно внесение сумм свыше €10 тыс. и проведение сделок с ними.

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В то же время на платформе остаются в силе ограничения для россиян по p2p-операциям в долларах США и евро.

Граждане России, а также другие физлица, проживающие на территории страны, независимо от их гражданства, не могут покупать и продавать доллары и евро в p2p-сервисе от Binance.