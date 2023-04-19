Эксперты BlackRock отказались от стратегии 60/40

Что говорят эксперты

«Старые аксиомы не отражают новые условия, в которых мы находимся, — условия, в которых крупные центральные банки повышают процентные ставки, грозя запустить рецессию, чтобы попытаться снизить инфляцию», — заявили стратеги холдинга в отношении стратегии 60/40.

Согласно данным агентства, портфельный индекс Bloomberg US 60/40 вырос в текущем году на 6,3% после падения почти на 17% в 2022-м, которое стало сильнейшим годовым падением более чем за десятилетие. Однако стратеги BlackRock предупреждают, что это не свидетельствует о возвращении классического портфеля к устойчивому росту, который наблюдался с начала 1980-х годов. Читайте: BlackRock в Украине: что на самом деле будет делать здесь инвестиционный гигант

Стратеги рекомендовали обратить внимание на конкретные сектора экономики, такие как энергетика или здравоохранение. По мнению экспертов, стоит выбирать компании с надежными денежными потоками и устойчивыми цепочками поставок, которые могут пережить рецессию.

В BlackRock считают, что необходимо переосмыслить подход к покупке активов с фиксированной доходностью, учитывая, что доходность облигаций все больше зависит от доходности акций и поэтому они больше не обеспечивают устойчивость портфеля. По мнению стратегов, стоит рассмотреть тактические вложения в облигации, доходность которых привязана к инфляции, и в краткосрочные облигации благодаря их привлекательной доходности. Читайте: Портфельная стратегия «60/40» показала лучшее начало года за последние 36 лет

«Мы видим, что процентные ставки остаются на высоких уровнях, поскольку ФРС США стремится обуздать упрямую инфляцию — и мы не ждем, что ФРС придет на помощь, снизив ставки или вернувшись к исторически низким процентным ставкам», — отметили эксперты.

Что такое классический портфель 60/40

Классический портфель 60/40 (60% акций и 40% облигаций) часто используют в качестве эталонного портфеля (бенчмарка). Подразумевается, что при росте котировок акций увеличивается и доходность портфеля, а при их падении облигации помогают компенсировать потери и обеспечивают фиксированный доход.