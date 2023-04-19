Стратеги BlackRock Investment Institute решили отказаться от портфеля 60/40 в пользу государственных и частных инвестиций и тактического вложения в облигации с привязкой к инфляции. Такое решение, по их мнению, позволит пережить период повышения процентных ставок в экономике, пишет Bloomberg.
Эксперты BlackRock отказались от стратегии 60/40
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Что говорят эксперты
«Старые аксиомы не отражают новые условия, в которых мы находимся, — условия, в которых крупные центральные банки повышают процентные ставки, грозя запустить рецессию, чтобы попытаться снизить инфляцию», — заявили стратеги холдинга в отношении стратегии 60/40.
Согласно данным агентства, портфельный индекс Bloomberg US 60/40 вырос в текущем году на 6,3% после падения почти на 17% в 2022-м, которое стало сильнейшим годовым падением более чем за десятилетие. Однако стратеги BlackRock предупреждают, что это не свидетельствует о возвращении классического портфеля к устойчивому росту, который наблюдался с начала 1980-х годов.
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Стратеги рекомендовали обратить внимание на конкретные сектора экономики, такие как энергетика или здравоохранение. По мнению экспертов, стоит выбирать компании с надежными денежными потоками и устойчивыми цепочками поставок, которые могут пережить рецессию.
В BlackRock считают, что необходимо переосмыслить подход к покупке активов с фиксированной доходностью, учитывая, что доходность облигаций все больше зависит от доходности акций и поэтому они больше не обеспечивают устойчивость портфеля. По мнению стратегов, стоит рассмотреть тактические вложения в облигации, доходность которых привязана к инфляции, и в краткосрочные облигации благодаря их привлекательной доходности.
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«Мы видим, что процентные ставки остаются на высоких уровнях, поскольку ФРС США стремится обуздать упрямую инфляцию — и мы не ждем, что ФРС придет на помощь, снизив ставки или вернувшись к исторически низким процентным ставкам», — отметили эксперты.
Что такое классический портфель 60/40
Классический портфель 60/40 (60% акций и 40% облигаций) часто используют в качестве эталонного портфеля (бенчмарка). Подразумевается, что при росте котировок акций увеличивается и доходность портфеля, а при их падении облигации помогают компенсировать потери и обеспечивают фиксированный доход.
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