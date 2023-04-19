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19 апреля 2023, 9:00 Читати українською

Банк Кредит Днепр объявил о прибыли по итогам первого квартала 2023 года

Банк Кредит Днепр демонстрирует прибыль 217,3 млн грн по итогам первого квартала 2023 года, сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр.

В пресс-службе банка уточнили, что по сравнению с 01.04.2022 чистый процентный доход на 01.04.2023 увеличился на 1,4% и составил 239,3 млн грн, а чистый комиссионный доход снизился на 11,1% и составил 32,0 млн. грн.

«Мы наблюдаем стабильный рост спроса на банковские услуги со стороны населения и постепенную активизацию деятельности бизнеса, — сказал Сергей Панов, председатель правления Банка Кредит Днепр. — Возобновление кредитования — основная задача банковского сектора. Задача Банка Кредит Днепр на 2023 год — рост и диверсификация как внутри каждого бизнеса, так и в целом в рамках банка», — добавил он.

«По состоянию на 01.04.2023 активы Банка составили 19 654,3 млн грн, что на 1,4% или на 276,9 млн грн больше, чем на начало 2023 года. Кредитный портфель Банка — 4 054,7 млн ​​грн, что на 4,9% или на 187,7 млн ​​грн больше, чем на начало года. Портфель средств клиентов на 01.04.2023 достиг 17 145,9 млн грн, что на 5,1% или на 834,9 млн грн больше, чем на начало года», — раскрыли в Банке Кредит Днепр дополнительные показатели по своей деятельности.

По сообщению его пресс-службы, регулятивный капитал банка с начала года увеличился на 205,9 млн грн до 1 682,4 млн грн на 01.04.23, норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) вырос на 4.5 п.п. до 28,1% (при нормативном значении не ниже 10%), что подтверждает высокий уровень надежности и платежеспособности финансового учреждения.

Напомним, в апреле 2023 г. АО «Банк Кредит Днепр» получило от рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» долгосрочный кредитный рейтинг на самом высоком уровне uaААА по национальной шкале. Заемщики с рейтингом на уровне uaAAA характеризуются как учреждения с высокой степенью кредитоспособности по сравнению с другими украинскими заемщиками.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий универсальный банк. Его бенефициар — Александр Ярославский, известный украинский бизнесмен, владелец группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в разных секторах экономики, среди которых финансы, промышленность, транспорт, строительство и девелопмент. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов, согласно классификации Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.

Источник: Минфин
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