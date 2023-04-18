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18 апреля 2023, 18:27 Читати українською

Укрэнерго и ENTSO-E увеличили возможности для импорта электроэнергии в Украину

Укрэнерго и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности импорта электроэнергии в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Укрэнерго и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности импорта электроэнергии в Украину.
Фото: pixabay.com

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Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше.

«В течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E по результатам оценки работы энергосистем рассмотрят возможность дальнейшего увеличения пропускной способности между континентальной Европой и Украиной-Молдовой в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что решение ENTSO-E о поэтапном расширении возможностей для экспорта/импорта электроэнергии было принято 7 июня 2022 года, менее чем через три месяца после синхронизации украинской и европейской энергосистем.

30 июня доступная пропускная способность с европейской энергосистемой составляла 100 МВт и продолжала постепенно увеличиваться до 850 МВт.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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