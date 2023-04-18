Курс валют на вечер 18 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и продаже.

Валюта Открытие 18 апреля Закрытие 18 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,05/40,44 40,04/40,43 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,95, евро — 41,25−41,40 грн.

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