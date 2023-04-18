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18 апреля 2023, 17:04 Читати українською

ЕБРР выделил 42 миллиона евро польскому Cersanit на развитие производства в Украине и Польше

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил долгосрочный кредит в размере 42 млн. евро для поддержки деятельности польского производителя керамической плитки и сантехники Cersanit в Украине и Польше. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил долгосрочный кредит в размере 42 млн.
Фото: pixabay.com

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«Долгосрочное финансирование, подписанное во время визита в Польшу президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, поможет компании завершить многочисленные инвестиции как в Украине, так и в Польше, а также управлять своими потребностями в оборотном капитале.

В частности, финансирование ЕБРР позволит группе Cersanit увеличить производство плитки и сантехники в Украине, завершить проект по производству крупноформатной керамической плитки на том же заводе в Украине, реконструировать завод по производству акриловых изделий в Польше, а также завершить повышение энергоэффективности и другие инвестиции в модернизацию в Польше", — говорится в сообщении.

Влияние войны

В ЕБРР добавили, что война России против Украины повлияла на группу Cersanit. Отмечается, что российская агрессия заставила дочернюю украинскую компанию Cersanit, ООО «Церсанит Инвест», в которой работает около 1 200 сотрудников, временно остановить производство.

Война также подтолкнула компанию к принятию стратегического решения о продаже своих активов в России, которые занимали почти пятую часть общего объема продаж группы.

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После закрытия своей деятельности в России, Cersanit планирует расширить и укрепить свое присутствие на рынках Европейского Союза.

Отмечается, что на сегодняшний день ЕБРР предоставил Cersanit Group финансирование в размере 122,2 млн евро.

Активы группы

Среди активов группы — четыре завода в Польше и по одному — в Германии, Румынии и Украине. Украинский завод компании был запущен в 2009 году в Житомирской области. Мощность предприятия составляет 12 млн. кв. м керамической плитки и до 2 млн. единиц сантехники в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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