ЕС выделит фермерам 100 миллионов поддержки через агропродукцию из Украины

Стоимость второго пакета поддержки Европейской комиссии для фермеров из пяти стран, пострадавших от наплыва импорта украинской сельскохозяйственной продукции, составит 100 млн. евро . Об этом сообщает «Европейская правда».

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Что известно

Уже в ближайшие дни Еврокомиссия примет решение о выделении второго пакета поддержки для фермеров пяти государств ЕС. При этом Польша, по ожиданиям, из пакета стоимостью 100 млн евро получит почти треть: около 30 млн евро.

Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии, запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Над аналогичным решением размышляет Болгария.

Параллельно Еврокомиссия проводит переговоры с Польшей и Венгрией о введенном запрете на импорт зерна из Украины. А во вторник, 25 апреля, это будет одной из тем встречи министров сельского хозяйства ЕС в Люксембурге.

Деньги на финансовую поддержку фермеров поступят из бюджета ЕС, антикризисного резерва. У пяти стран будет возможность удвоить эту сумму путем дотаций из национальных бюджетов.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит меры по обеспечению того, чтобы транзит зерна из Украины в рамках коридоров солидарности достигал места назначения, то есть Африки, а не задерживался в соседних с Украиной странах.

«Спекулятивная патология должна быть устранена. Нужны системные решения», — сказал дипломат ЕС.

Он добавил, что одним из предложений в чрезвычайной ситуации могло быть, например, установление временного ограничения для транзита украинского зерна, предназначенного для Африки, на выезд из ЕС.

Напомним

Первый пакет мер в размере 56 миллионов евро помощи Польше, Болгарии и Румынии государства-члены ЕС согласовали в конце марта.