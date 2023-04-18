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18 апреля 2023, 16:20 Читати українською

Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты

Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.
Фото: epravda.com.ua

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Правила возврата билетов

«Правда, при условии, если он вернет билет в кассу или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только за 9 часов», — говорится в сообщении.

Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарты).

«Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе», — добавили в ведомстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 апреля 2023, 17:20
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Ну там не так, возвращали где-то 30%, но дьявол всегда в деталях.Если почитать билет то там , как и в любой вороватой компании все запутано и что имеют ввиду єти негодяи не до конца ясно. Но жалоб на єтих воров милион
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