Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты
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Правила возврата билетов
«Правда, при условии, если он вернет билет в кассу или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только за 9 часов», — говорится в сообщении.
Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарты).
«Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе», — добавили в ведомстве.
Источник: Минфин
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