Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.

Правила возврата билетов

«Правда, при условии, если он вернет билет в кассу или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только за 9 часов», — говорится в сообщении.

Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарты).

«Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе», — добавили в ведомстве.