Инвестор VEON предлагает вывести Киевстар на биржу

Инвестиционная компания Shah Capital Management, владеющая 4,95% акций телекоммуникационного холдинга Veon, предлагает ряд шагов, которые помогут увеличить цену акций компании в пять раз. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на письмо руководителя Shah Capital Management.

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В руководстве Shah Capital Management удивлены, что акции VEON находятся на столь низком уровне около $19 за штуку. Предлагаемые фондом шаги должны поднять стоимость акций компании до $100 за единицу.

Среди предложенных фондом решений — обратный выкуп акций на $200 млн и вывод на IPO украинского мобильного оператора Киевстар или продажа части компании игроку.