Инвестиционная компания Shah Capital Management, владеющая 4,95% акций телекоммуникационного холдинга Veon, предлагает ряд шагов, которые помогут увеличить цену акций компании в пять раз. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на письмо руководителя Shah Capital Management.
Инвестор VEON предлагает вывести Киевстар на биржу
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В руководстве Shah Capital Management удивлены, что акции VEON находятся на столь низком уровне около $19 за штуку. Предлагаемые фондом шаги должны поднять стоимость акций компании до $100 за единицу.
Среди предложенных фондом решений — обратный выкуп акций на $200 млн и вывод на IPO украинского мобильного оператора Киевстар или продажа части компании игроку.
Для первоначального размещения Киевстар предлагается рассмотреть варианты Варшавской фондовой биржи или NASDAQ.
Как пишет AIN.UA, все эти действия Shah Capital Management предлагает провести после продажи Вымплекома — главного российского актива VEON.
Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня 2023 года, ее стоимость оценивается в $2,2 млрд.
Комментарии