В Porsche отчитались о рекордных квартальных продажах

Автопроизводитель Porsche завершил первый квартал текущего года с максимальным ростом продаж. Показатель увеличился в годовом соотношении на 18%. Аналитики LBLV считают, что этому способствовало повышение продаж в Поднебесной.

Немецкий производитель машин премиум-класса отправил на китайский авторынок 21 365 машин, что превышает прошлогодние результаты на 21%. Эксперты уверены, что такой результат связан с повышением спроса в постпандемийный период.

Mercedes поставили в КНР 191 тысячу машин в первый квартал текущего года, что больше показателя за 2022 год на 3%.

Бренды, которые производят машины премиум-класса, отмечают высокий спрос на крупнейшем авторынке после отмены в конце прошлого года жестких карантинных ограничений в КНР.

Компания Porsche за первый квартал поставила на мировой рынок 80 767 машин. В LBLV сообщили, что в каждом регионе отмечалось повышение спроса. Внедорожники Macan и Cayenne, а также спорткар 911 ценители Porsche выбирали чаще всего.

Представители автопроизводителя сообщили, что хорошее начало года внушает уверенность в дальнейшем результате. При этом компания следит за рынком и проявляет гибкость в условиях, которые все еще являются сложными.

Сегодня акции Porsche торгуются на уровне 52,58 евро, указывая на незначительную тенденцию к повышению.

Владимир Кравченко, финансовый аналитик LBLV