В бюджет поступило более 165 миллиардов с момента введения военного сбора

С августа 2014 по 2022 год в Государственный бюджет Украины перечислили 165,6 млрд грн военного сбора. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

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Военный сбор в Украине был введен временно в августе 2014 года для укрепления обороноспособности государства, а с начала 2015 года продлили срок его действия на неопределенное время для реформы ВСУ.

И хотя введение военного сбора предусматривало его целевое назначение, поступления от его взимания входят в общий фонд государственного бюджета.

При неизменной ставке в 1,5% поступления военного сбора выросли в 13,3 раза: с 2,5 млрд грн в 2014 году до 33,7 млрд грн в 2022 году.

При этом долг по военному сбору в государственный бюджет на 1 января 2023 года по сравнению с 2020 годом увеличился на 94,7 млн. грн. (с 278 до 372 млн. грн.).

Причиной стала неуплата плательщиками военного сбора, начисленного на самостоятельно задекларированные доходы, согласно представленным налоговым декларациям. В результате списания долга в госбюджет не поступило 37,5 млн грн.

В 2022 году военный сбор уплатили более 760 тыс. юридических лиц и ФЛП, а также почти 311 тыс. физлиц по результатам годового декларирования. По сравнению с 2019 годом количество первых снизилось на 18%, вторых — на 32%.

Среди причин: приостановка деятельности субъектов хозяйствования из-за военной агрессии РФ против Украины и временной оккупации отдельных территорий, а также сокращение количества граждан, обязанных подавать декларации об имущественном положении и доходах. В частности, из-за закрытия доступа в Госреестр прав на недвижимое имущество и, соответственно, прекращения операций по купле-продаже недвижимости.