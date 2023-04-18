Американские акции растут и потолок цен на российскую нефть от G7: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в понедельник

По итогам вчерашних торгов S&P 500, высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones выросли на 0,3%.

Инвесторы внимательно изучают финансовые результаты компаний за первый квартал 2023 года, чтобы понять, как они справляются с высокой инфляцией и ростом процентных ставок. На текущий момент отчеты компаний в целом говорят об устойчивости бизнеса.

По данным Bank of America, из 30 компаний из индекса S&P 500, которые сообщили о финансовых результатах, 90% превзошли оценки по прибыли на акцию и 73% превзошли ожидания по выручке. Это является лучшим стартом сезона отчетности с 2012 года, замечает Bloomberg.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 0,3%, сингапурский STI потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и японский Nikkei выросли на 0,1% и 0,5% соответственно.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику несмотря на то, что последние данные показали рост экономики Китая выше прогнозов.

По данным Национального бюро статистики Китая, в первом квартале 2023 года ВВП страны вырос на 4,5%, что оказалось лучше прогноза опрошенных Reuters экономистов (рост на 4%).

Morgan Stanley: экономический рост в Азии будет выше, чем в США и Европе

По мнению аналитиков из американского инвестбанка, в этом году экономический рост в Азии будет опережать рост как в США, так и в Европе. Этому поможет сильный внутренний спрос, а также поддерживающая фискальная и денежно-кредитная политика.

В Morgan Stanley прогнозируют, что темпы роста экономики в регионе по итогам 2023 года составят 5%.

Бычий прогноз Morgan Stanley соответствует мнению Международного валютного фонда о том, что Азия остается динамично развивающимся регионом, несмотря на сложный год для мировой экономики.

В МВФ ожидают, что 70% роста глобальной экономики в этом году придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Страны G7 хотят сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

По данным Reuters, несмотря на недавний рост мировых цен, страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония и Канада), планируют сохранить текущий верхний предел цен на российскую нефть.

Более того, часть стран призывают к более низкому ценовому потолку — $30 за баррель. Однако США настаивают на ограничении цен на текущем уровне «для сохранения стабильности на глобальном энергетическом рынке».

Тем временем фьючерсы на Brent торгуются по цене $84,76 за баррель, а контракты на WTI — по $80,83. В свою очередь спотовая цена российской нефти марки Urals на данный момент составляет $67,43 за баррель.