Нацбанк аннулировал лицензии десяти небанковским учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений шесть небанковских финансовых учреждений и еще три учреждения исключил из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но имевших право предоставлять отдельные финуслуги. Об этом говорится в сообщении регулятора.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Такие решения 13 апреля принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг. Аннулирование лицензий

В частности, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии: ООО «Партнер Финанс», «Созвездие Финанс», «Брайт Финанс»; «ФК «Гелиос», «Профит Финанс Груп», «ТД «Агроальянс», «Компания» Альбион и «ТК «Астерра».

«Брайт Финанс», «ФК «Гелиос» и «Профит Финанс Груп» исключены из реестра финучреждений, а «ТД «Агроальянс», «Компания «Альбион» и ООО «ТК «Астерра» — из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но вправе предоставлять отдельные финуслуги.

Также на основании поданных заявлений аннулированы лицензии на предоставление средств в ссуду, услуг по факторингу и финансовому лизингу ООО «Чинау» (ранее — «Бизнес Ритейл Групп»), а также лицензий на услуги по финлизингу ООО «ФК «Винстар».

В свою очередь, было исключено из реестра в связи с принятием НБУ решение об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий ООО «Е-Пэй», «ФК Лео» и «Е-Рассрочка».