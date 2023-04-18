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18 апреля 2023, 11:32 Читати українською

Нацбанк аннулировал лицензии десяти небанковским учреждениям

Нацбанк аннулировал лицензии десяти небанковским учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений шесть небанковских финансовых учреждений и еще три учреждения исключил из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но имевших право предоставлять отдельные финуслуги. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк аннулировал лицензии десяти небанковским учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений шесть небанковских финансовых учреждений и еще три учреждения исключил из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но имевших право предоставлять отдельные финуслуги.
Фото: flickr.com

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Такие решения 13 апреля принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг.

Аннулирование лицензий

В частности, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии: ООО «Партнер Финанс», «Созвездие Финанс», «Брайт Финанс»; «ФК «Гелиос», «Профит Финанс Груп», «ТД «Агроальянс», «Компания» Альбион и «ТК «Астерра».

«Брайт Финанс», «ФК «Гелиос» и «Профит Финанс Груп» исключены из реестра финучреждений, а «ТД «Агроальянс», «Компания «Альбион» и ООО «ТК «Астерра» — из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но вправе предоставлять отдельные финуслуги.

Также на основании поданных заявлений аннулированы лицензии на предоставление средств в ссуду, услуг по факторингу и финансовому лизингу ООО «Чинау» (ранее — «Бизнес Ритейл Групп»), а также лицензий на услуги по финлизингу ООО «ФК «Винстар».

В свою очередь, было исключено из реестра в связи с принятием НБУ решение об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий ООО «Е-Пэй», «ФК Лео» и «Е-Рассрочка».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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