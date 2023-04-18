Индекс «Страха и жадности» на криптовалютном рынке обновил максимум

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индекс «Страха и жадности»

Индекс «Страха и жадности» — индикатор настроений, говорящий о том, какая из двух эмоций преобладает на рынке криптовалют. Он имеет диапазон от 0 до 100. Низкая отметка показывает, что люди опасаются обвала и склонны к распродаже активов. Высокий балл указывает на ожидания роста и интерес к покупке.



При этом значение индекса в диапазоне от 0 до 24 означает, что на рынке доминирует «экстремальный страх», уровень от 25 до 49 показывает «страх». Диапазон от 51 до 74 — это «жадность», а баллы от 75 до 100 означают «чрезвычайную жадность». Близкие к 50 баллам отметки отражают средние, нейтральные настроения.



Большую часть прошлого года показатель указывал на состояние «страха». С 5 апреля 2022 года по 15 января 2023 года индекс не поднимался выше 52 баллов, а 18 июня и вовсе опускался до 6 баллов.



С начала 2023 года курс биткоина вырос на 80%, вслед за ростом ведущей криптовалюты «подросли» и настроения на рынке. 14 апреля BTC вплотную приблизился к $31 тыс., обновив максимум с июня 2022 года. Индекс «Страха и жадности» с этого момента не опускался ниже 68 баллов.