Состояние 10 богатейших людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов

Активы: Tesla, SpaceX, Twitter. С начала года акции Tesla выросли на NASDAQ на 50,2%, капитализация — на $196 млрд (за весь 2022 год рыночная стоимость компании сократилась на $672 млрд). Twitter и SpaceX сейчас — это непубличные компании.

Активы: Amazon. С начала года акции выросли на NASDAQ на 22%, капитализация — на $193 млрд.

Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд.

Активы: Berkshire Hathaway. С начала года акции класса, А выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 5,8%, класса B — на 3,5%, капитализация — на $29,5 млрд.

6. Ларри Эллисон

Размер состояния: $108 млрд

Прирост в 2023 году: $16,2 млрд

Активы: Oracle. С начала года акции выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 17,1%, капитализация — на $38 млрд.

7. Стив Балмер

Размер состояния: $102 млрд

Прирост в 2023 году: $15,9 млрд

Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд

8. Ларри Пейдж

Размер состояния: $99,1млрд

Прирост в 2023 году: $16,1 млрд

Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация — примерно на $250 млрд.

9. Сергей Брин

Размер состояния: $94,7 млрд

Прирост в 2023 году: $15,3 млрд

Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация — примерно на $250 млрд.

10. Франсуаза Беттанкур Майерс

Размер состояния: $92,8 млрд

Прирост в 2023 году: $21,3 млрд