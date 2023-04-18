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18 апреля 2023, 9:41 Читати українською

Sega покупает создателей Angry Birds за 706 миллионов евро

Японская компания Sega покупает Rovio, финскую компанию-производителя видеоигр, известную благодаря созданию Angry Birds, за 706 миллионов евро. Об этом сообщает Rovio.

Японская компания Sega покупает Rovio, финскую компанию-производителя видеоигр, известную благодаря созданию Angry Birds, за 706 миллионов евро.
Фото: depositphotos.com

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Что известно

17 апреля Sega представила акционерам Rovio рекомендованное предложение в размере 9,25 евро за акцию и 1,48 евро за опцион для владельцев опционов компании.

Совет директоров Rovio единогласно согласился рекомендовать акционерам и владельцам опционов принять предложение. По словам обеих компаний, его стоимость является премией к акциям Rovio. Премия составляет примерно 63,1% по сравнению с ценой закрытия акций Rovio в €5,67 19 января, в последний день торгов перед объявлением израильской Playtika о предложении на покупку Rovio в размере €683 млн. Предложение так и не было реализовано, но Rovio продолжала изучать варианты.

Покупка Rovio даст Sega доступ к Beacon, платформе «высокого уровня опыта», разработанной для улучшения и упрощения дизайна, монетизации и обслуживания игр.

По сути это ускоритель, который Sega ищет, чтобы вывести свои текущие и будущие игры в высшую лигу мобильных игр.

Акции Rovio выросли на 17,88% сразу после анонса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zig4free
zig4free
18 апреля 2023, 11:32
#
О госпати — те же червячки по лучше будут этих ангри бердс… деградация налицо.
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