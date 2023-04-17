Курс валют на вечер 17 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 17 апреля Закрытие 17 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,19/40,58 40,13/40,52 6/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,76−37,95, евро — 41,20−41,44 грн.

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