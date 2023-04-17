NovaPay перевела 738 миллионов налогов в госбюджет

NovaPay за 2022 год совершила 270 млрд транзакций — это на 14% меньше, чем в 2021 году. При этом сумма перечисленных компанией налогов в бюджет выросла на 23% — до 738 млн грн. Об этом пишет пресс-служба компании.

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Уплата налогов

Всего через систему компании прошло около 167 млрд грн переводов — этот показатель на 13% больше, чем в 2021 году.

Наибольшее количество транзакций было в декабре — примерно 2,6 млн в день. То есть компания совершала 100 операций в секунду.

Традиционно востребованными услугами были переводы, пополнение карты, оплата коммунальных платежей, наложенный платеж.

Наиболее популярными стали сервисы, адаптированные под военные условия, в том числе снятие наличных с карты. Объем таких операций достиг 3,69 млрд грн, почти в девять раз превысив показатели 2021 года.

Значительно выросли показатели по международным преданиям. Их количество за 2022 год увеличилось в 98 раз, составив 700 тысяч сделок — на 36 млн евро и 16 млн дол.

Львиную долю трансграничных переводов составила денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.