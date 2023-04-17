Аналитик RoboForex: в Украине продолжается падение инфляции

В марте вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 21,3%, относительно февральских значений данный показатель уменьшился на 3,6%. Падение идет уже третий месяц. Это связано с увеличением предложения продуктов питания, улучшением ситуации в энергетике, а также стабильному курсу гривны. Последнее стало возможным благодаря принятым НБУ мерами по борьбе со спекулянтами и масштабными финансовыми интервенциями по продаже валют. При этом риски инфляции сохраняются прежде всего из-за неопределенности в условиях военного конфликта. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.

Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Базовая инфляция снизилась с 22,7% до 19,8%. Такое стремительное падение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, стабилизации ситуации в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной обстановкой в наличном сегменте валютного рынка. В то же время замедление инфляции объясняется эффектами «низкой базы» в прошлом году.

В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным. При этом Минэкономики настроено достаточно оптимистично, прогнозируя инфляцию на уровне в 24,0%.

Потребительская инфляция по группам товаров в марте, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в транспорте (+27,1%), продуктах питания (+26,8%) и бытовой технике (+24,9%). Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Кабмин собирается вернуть НДС и акцизный сбор на топливо, что может привести к его удорожанию на 20%. Кроме того, на цены повлияет и недавний рост стоимости нефти на международных рынках.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.