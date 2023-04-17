Аналитик RoboForex: в Украине продолжается падение инфляции

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 апреля 2023, 14:20 Читати українською

Аналитик RoboForex: в Украине продолжается падение инфляции

В марте вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 21,3%, относительно февральских значений данный показатель уменьшился на 3,6%. Падение идет уже третий месяц. Это связано с увеличением предложения продуктов питания, улучшением ситуации в энергетике, а также стабильному курсу гривны. Последнее стало возможным благодаря принятым НБУ мерами по борьбе со спекулянтами и масштабными финансовыми интервенциями по продаже валют. При этом риски инфляции сохраняются прежде всего из-за неопределенности в условиях военного конфликта. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.

Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Базовая инфляция снизилась с 22,7% до 19,8%. Такое стремительное падение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, стабилизации ситуации в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной обстановкой в наличном сегменте валютного рынка. В то же время замедление инфляции объясняется эффектами «низкой базы» в прошлом году.

В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным. При этом Минэкономики настроено достаточно оптимистично, прогнозируя инфляцию на уровне в 24,0%.

Потребительская инфляция по группам товаров в марте, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в транспорте (+27,1%), продуктах питания (+26,8%) и бытовой технике (+24,9%). Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Кабмин собирается вернуть НДС и акцизный сбор на топливо, что может привести к его удорожанию на 20%. Кроме того, на цены повлияет и недавний рост стоимости нефти на международных рынках.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.

Источник: Минфин
Страницу просматривает Smerch747 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами