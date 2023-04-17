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17 апреля 2023, 12:26 Читати українською

Япония выделит Украине $400 миллионов на послевоенное восстановление

Министерство инфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, согласно которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры в Фейсбуке.

Министерство инфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, согласно которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

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Помощь Японии

«Средства будут выделены в рамках Программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. Соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано еще в конце марта 2023 года», — говорится в сообщении.

«Это уже второе грантовое соглашение подписано с агентством международного сотрудничества JICA. Такая поддержка позволяет нам оперативно и качественно реализовывать проекты по быстрому и гуманитарному восстановлению «, — отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Источник: Минфин
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