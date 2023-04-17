Саудовский принц перевел акции Saudi Aramco на $78 млрд в суверенный фонд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций нефтяной компании Saudi Aramco стоимостью почти $78 млрд в суверенный фонд страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление саудовского правительства.

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В результате сделки доля правительства Саудовской Аравии в крупнейшем в мире экспортере нефти сократится до 90,18%.

В Saudi Aramco заявили, что сделка не окажет влияния на деятельность компании, ее стратегию или распределение дивидендов, которые являются ключевым источником финансирования для саудовского правительства.

Мухаммед ибн Салман не впервые переводит акции Saudi Aramco в суверенный фонд. В феврале прошлого года он также передал фону 4% нефтяной компании, которые тогда оценивались в порядка $80 млрд. Сделка прошла в рамках плана фонда увеличить активы в своем управлении до более $1 трлн к 2025 году.

Суверенный фонд Саудовской Аравии

Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в рамках программы диверсификации экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти.

Фонд, в частности, инвестировал в проект Neom. В рамках него Мухаммед ибн Салман хочет превратить регион на северо-западном побережье Красного моря в технологический хаб, который воплотит в себе его видение по отказу от нефтяной экономики в пользу высоких технологий, ослаблению социальных ограничений и увеличению иностранных инвестиций, писал Bloomberg.

Одна из составляющих Neom — линейный мегаполис The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. В городе будущего не будет дорог и автомобилей, а весь транспорт будет подземным и скоростным. Предполагается, что принимать жителей и туристов The Line начнет уже в 2024 году.

В марте Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли за 2022 год. Компания заработала $161,1 млрд, что на 46,5% больше результата за 2021 год. Прибыль Saudi Aramco в 2022 году оказалась наибольшей с 2019 года, когда Saudi Aramco провела IPO, отметил Bloomberg.