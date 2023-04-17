За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 182 660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов и 3 танка. Потери врага за 16 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 182660 (+590) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков — 3660 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед.,
- артиллерийских систем — 2804 (+9) ед.,
- РСЗО — 538 (+0) ед.,
- средства ПВО — 285 (+1) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 293 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед.,
- специальная техника — 328 (+2).
Источник: Минфин
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