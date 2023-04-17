Fitch подтвердил дефолтный статус Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило по-прежнему кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD — ограниченный дефолт. Об этом говорится в комментарии агентства к белорусскому рейтингу, пишет mind.

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Что известно

Отмечается, что в прошлом году Беларусь нарушила долговые соглашения с кредиторами и выплачивала свои долги не в долларах, а в национальной валюте.

Недавно очередная выплата снова была произведена в местной валюте. Это в свою очередь стало результатом западных санкций, фактически отрезавших Беларусь от финансовой системы цивилизованного мира.

Кроме того, Fitch прогнозирует падение ВВП Беларуси на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024 году. Это тоже результат западных санкций.

Эксперты агентства подчеркивают, что дальнейшее военное сотрудничество с Россией и помощь ей в рамках войны против Украины увеличивает санкционные риски для Беларуси.