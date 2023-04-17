Министры сельского хозяйства Украины и Польши 17 апреля встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны. Об этом заявил польский министр Роберт Телус, пишет PAP.
Украина и Польша подпишут соглашение о транзите зерна
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Он отметил, что стороны договорились о том, чтобы зерно из Украины не разгружалось в Польше.
«Решение было принято еще на встрече на границе в Дорогуске, сейчас мы только финализируем это», — сказал министр.
По его словам, его украинский коллега приедет в Польшу.
«Мы согласовали очень важное дело и надеюсь, что в понедельник сможем объявить это официально», — добавил Телус.
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Напомним
15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующее распоряжение подписал Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.
В начале года в Польше начались протесты фермеров. Они считают, что украинское зерно обвалило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать в убыток.
Польские власти признают, что с транзитом украинского зерна в порты были проблемы и значительная часть — преимущественно кукуруза — оседала в Польше, что давит на цены.
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