17 апреля европейская валюта подорожала на 15 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,41 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 15 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
14 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,26 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 14 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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