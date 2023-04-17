Евро подорожал на 15 копеек. Официальный курс валют

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Валютный рынок

14 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,26 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 14 копеек в покупке и продаже.

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