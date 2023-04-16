За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 182 070 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
520 российских оккупантов и 4 танка. Потери врага за 15 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
- танков — 3657 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7083 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2795 (+10) ед,
- РСЗО — 538 (+3) ед,
- средства ПВО — 284 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+1) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12) ед,
- специальная техника — 326 (+2).
Источник: Минфин
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