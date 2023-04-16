Страны Большой Семерки (G7) предоставляют дополнительную финансовую помощь Украине на сумму свыше $5 млрд. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Украина получит более $5 миллиардов дополнительной помощи от стран G7
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«По результатам переговоров с министрами финансов стран Великой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более $5 млрд. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией», — отметил премьер.
Кроме того, Швейцария в течение следующих шести лет предоставит Украине 1,8 млрд франков.Дания создает специальный фонд и планирует заполнить его на 1 млрд евро.
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Также дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.
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