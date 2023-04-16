На аукционах в Prozorro. Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты

За время полномасштабной войны государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи помогла заработать в бюджеты разных уровней более 10 миллиардов гривен. С 24 февраля в системе прошло более 18 тысяч успешных онлайн-аукционов по реализации публичных активов. Об этом говорится в сообщении Прозорро.Продажи.

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Успешные аукционы

Из 10 млрд гривен 2,7 млрд принесли успешные аукционы по реализации активов банков-банкротов, которые объявил в системе Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

2 млрд гривен поступили в государственный и местные бюджеты от малой приватизации государственного и коммунального имущества на Прозорро.Продажи.

Успешные земельные онлайн-аукционы помогли заработать в бюджеты разных уровней почти миллиард гривен во время войны.

Самые прибыльные лоты

Среди самых дорогих объектов:

спецразрешение на пользование недрами на Майоровскую площадь за 1,1 млрд гривен;

имущественные права и права требования от ФГВФЛ за 410 млн и 350 млн гривен соответственно;

аренда земельного участка общей площадью 35 тыс. га за 310 тыс. гривен;

государственный порт — Усть-Дунайский за 200 млн гривен.

Конкуренция на этих аукционах позволила установить рыночную цену на эти активы.



По данным публичного модуля аналитики Прозорро. Продажи на этапе заключения сделок в системе есть еще более двух тысяч аукционов, которые могут принести в бюджеты еще 2.7 млрд гривен.