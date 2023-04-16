За время полномасштабной войны государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи помогла заработать в бюджеты разных уровней более 10 миллиардов гривен. С 24 февраля в системе прошло более 18 тысяч успешных онлайн-аукционов по реализации публичных активов. Об этом говорится в сообщении Прозорро.Продажи.
На аукционах в Prozorro. Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Успешные аукционы
Из 10 млрд гривен 2,7 млрд принесли успешные аукционы по реализации активов банков-банкротов, которые объявил в системе Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
2 млрд гривен поступили в государственный и местные бюджеты от малой приватизации государственного и коммунального имущества на Прозорро.Продажи.
Успешные земельные онлайн-аукционы помогли заработать в бюджеты разных уровней почти миллиард гривен во время войны.
Самые прибыльные лоты
Среди самых дорогих объектов:
- спецразрешение на пользование недрами на Майоровскую площадь за 1,1 млрд гривен;
- имущественные права и права требования от ФГВФЛ за 410 млн и 350 млн гривен соответственно;
- аренда земельного участка общей площадью 35 тыс. га за 310 тыс. гривен;
- государственный порт — Усть-Дунайский за 200 млн гривен.
Конкуренция на этих аукционах позволила установить рыночную цену на эти активы.
По данным публичного модуля аналитики Прозорро. Продажи на этапе заключения сделок в системе есть еще более двух тысяч аукционов, которые могут принести в бюджеты еще 2.7 млрд гривен.
Комментарии