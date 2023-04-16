Поздравляем с Пасхой!

Редакция «Минфина» поздравляет вас с Пасхой — светлым христианским праздником!

Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас верой в победу света над тьмой, добра над злом, жизнью над смертью.

Мы искренне желаем нам всем, чтобы солнце Победы и Мира взошло над Украиной!

Христос Воскрес! Слава Украине!