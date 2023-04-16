Уважаемые читатели!
Поздравляем с Пасхой!
Редакция «Минфина» поздравляет вас с Пасхой — светлым христианским праздником!
Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас верой в победу света над тьмой, добра над злом, жизнью над смертью.
Мы искренне желаем нам всем, чтобы солнце Победы и Мира взошло над Украиной!
Христос Воскрес! Слава Украине!
Источник: Минфин
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