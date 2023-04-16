Автопроизводитель Tesla открыл свою новую дочернюю компанию в Китае вскоре после объявления о строительстве нового завода по производству аккумуляторных батарей. Об этом пишет Investing.
Tesla открыла новую дочернюю компанию в Китае
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Что известно
Новая дочерняя компания владеет капиталом в размере $2 млн, и ее целью будет обеспечить техническую поддержку и вести разработку базового программного обеспечения искусственного интеллекта, технологий производства солнечной энергии, техническое обслуживание накопителей энергии, а также исследования и разработки двигателей, их систем управления и запасных частей для автомобилей.
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Пока нет сведений о том, имеется ли связь этой дочерней компании с новым заводом Tesla. На шанхайском заводе компания Илона Маска уже произвела более 710 тыс. автомобилей в 2022 году, или более половины ее производства на глобальном уровне.
В начале недели автопроизводитель объявил о строительстве нового завода в Шанхае, где он будет производить аккумуляторы Megapack, используемые для стабилизации электросетей и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии, которые уже выпускаются в Калифорнии.
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Новые мощности, которые будут производить около 10 000 единиц таких аккумуляторов в год, начнут работать со второго квартала 2024 года.
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