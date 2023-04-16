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16 апреля 2023, 9:20 Читати українською

Tesla открыла новую дочернюю компанию в Китае

Автопроизводитель Tesla открыл свою новую дочернюю компанию в Китае вскоре после объявления о строительстве нового завода по производству аккумуляторных батарей. Об этом пишет Investing.

Автопроизводитель Tesla открыл свою новую дочернюю компанию в Китае вскоре после объявления о строительстве нового завода по производству аккумуляторных батарей.
Фото: pixabay.com

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Что известно

Новая дочерняя компания владеет капиталом в размере $2 млн, и ее целью будет обеспечить техническую поддержку и вести разработку базового программного обеспечения искусственного интеллекта, технологий производства солнечной энергии, техническое обслуживание накопителей энергии, а также исследования и разработки двигателей, их систем управления и запасных частей для автомобилей.

Читайте: Tesla в феврале продала на 31,6% больше электромобилей китайского производства, чем в прошлом году

Пока нет сведений о том, имеется ли связь этой дочерней компании с новым заводом Tesla. На шанхайском заводе компания Илона Маска уже произвела более 710 тыс. автомобилей в 2022 году, или более половины ее производства на глобальном уровне.

В начале недели автопроизводитель объявил о строительстве нового завода в Шанхае, где он будет производить аккумуляторы Megapack, используемые для стабилизации электросетей и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии, которые уже выпускаются в Калифорнии.

Читайте: Tesla инвестирует $776 миллионов в расширение производства

Новые мощности, которые будут производить около 10 000 единиц таких аккумуляторов в год, начнут работать со второго квартала 2024 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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