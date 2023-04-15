За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 181 550 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов и 3 танка. Потери врага за 14 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 181 550 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3653 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед.,
- артиллерийских систем — 2785 (+1) ед.,
- РСЗО — 535 (+0) ед.,
- средства ПВО — 283 (+0) ед.,
- самолетов — 307 (+0) ед.,
- вертолетов — 293 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед.,
- специальная техника — 324 (+3).
Источник: Минфин
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