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15 апреля 2023, 12:01 Читати українською

Отток средств из фондов техсектора США достиг максимума с 2018 года

В период с 6 по 12 апреля инвесторы вывели из фондов на акции американского технологического сектора $2,1 млрд. Это рекордный с 2018 года и третий за всю историю наблюдений отток из таких фондов, пишет Bloomberg.

В период с 6 по 12 апреля инвесторы вывели из фондов на акции американского технологического сектора $2,1 млрд.
Фото: forbes.ua

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Совет Bank of America

На этом фоне в Bank of America посоветовали отказаться от покупки американских акций из-за всеобщих ожиданий рецессии.

Стратег Bank of America Майкл Хартнет пояснил, что на рынке США доля технологических компаний выше, чем в других странах, а ужесточение регулирование и повышение процентных ставок — сильный негативный фактор для всего сектора.

В Bank of America в целом не считают американский рынок акций сейчас привлекательным для инвестиций. По прогнозам Хартнетта, в среднесрочной перспективе максимальная доходность акций составит от 3% до 4%.

Стратег рекомендует продавать активы при значении индекса S&P 500 в диапазоне от 4100 до 4200 пунктов.

По мнению Хартнетта, более дешевые акции других стран (например, банков Европы, Японии и развивающихся стран) покажут лучшую динамику, чем дорогие американские акции роста на фоне роста стоимости заимствований.

Что касается американских акций, то негативные прогнозы по ним дают не только в Bank of America. Так, в Morgan Stanley полагают, что в этом году S&P 500 может обвалиться до 3000 пунктов, что на 27% ниже текущих значений.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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