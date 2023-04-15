Отток средств из фондов техсектора США достиг максимума с 2018 года

Совет Bank of America

На этом фоне в Bank of America посоветовали отказаться от покупки американских акций из-за всеобщих ожиданий рецессии.

Стратег Bank of America Майкл Хартнет пояснил, что на рынке США доля технологических компаний выше, чем в других странах, а ужесточение регулирование и повышение процентных ставок — сильный негативный фактор для всего сектора.

В Bank of America в целом не считают американский рынок акций сейчас привлекательным для инвестиций. По прогнозам Хартнетта, в среднесрочной перспективе максимальная доходность акций составит от 3% до 4%.

Стратег рекомендует продавать активы при значении индекса S&P 500 в диапазоне от 4100 до 4200 пунктов.

По мнению Хартнетта, более дешевые акции других стран (например, банков Европы, Японии и развивающихся стран) покажут лучшую динамику, чем дорогие американские акции роста на фоне роста стоимости заимствований.

Что касается американских акций, то негативные прогнозы по ним дают не только в Bank of America. Так, в Morgan Stanley полагают, что в этом году S&P 500 может обвалиться до 3000 пунктов, что на 27% ниже текущих значений.