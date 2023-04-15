В период с 6 по 12 апреля инвесторы вывели из фондов на акции американского технологического сектора $2,1 млрд. Это рекордный с 2018 года и третий за всю историю наблюдений отток из таких фондов, пишет Bloomberg.
Отток средств из фондов техсектора США достиг максимума с 2018 года
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Совет Bank of America
На этом фоне в Bank of America посоветовали отказаться от покупки американских акций из-за всеобщих ожиданий рецессии.
Стратег Bank of America Майкл Хартнет пояснил, что на рынке США доля технологических компаний выше, чем в других странах, а ужесточение регулирование и повышение процентных ставок — сильный негативный фактор для всего сектора.
В Bank of America в целом не считают американский рынок акций сейчас привлекательным для инвестиций. По прогнозам Хартнетта, в среднесрочной перспективе максимальная доходность акций составит от 3% до 4%.
Стратег рекомендует продавать активы при значении индекса S&P 500 в диапазоне от 4100 до 4200 пунктов.
По мнению Хартнетта, более дешевые акции других стран (например, банков Европы, Японии и развивающихся стран) покажут лучшую динамику, чем дорогие американские акции роста на фоне роста стоимости заимствований.
Что касается американских акций, то негативные прогнозы по ним дают не только в Bank of America. Так, в Morgan Stanley полагают, что в этом году S&P 500 может обвалиться до 3000 пунктов, что на 27% ниже текущих значений.
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