Курс валют на вечер 14 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 14 апреля Закрытие 14 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,47/40,86 40,33/40,72 14/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−38,00 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,98, евро — 41,30−41,55 грн.

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