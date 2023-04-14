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14 апреля 2023, 14:31 Читати українською

Новая почта отменила плату за переадресацию в пределах города

Новая почта сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Новая почта сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.
Фото: facebook.com/nova.poshta.official

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Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • с адреса в адрес;
  • из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером — 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.

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Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении

  1. зайдите в раздел «Мои посылки» и выберите отправку, которую необходимо переадресовать;
  2. в строке «Управление посылкой» выберите услугу «Переадресация»;
  3. введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя;
  4. нажмите кнопку «Оформить заявку». Далее появится новый номер накладной экспресс, за которым можно будет отслеживать посылку.

В компании подчеркнули, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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