Новая почта отменила плату за переадресацию в пределах города

Новая почта сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

с адреса в адрес;

из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером — 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.

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Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении

зайдите в раздел «Мои посылки» и выберите отправку, которую необходимо переадресовать; в строке «Управление посылкой» выберите услугу «Переадресация»; введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя; нажмите кнопку «Оформить заявку». Далее появится новый номер накладной экспресс, за которым можно будет отслеживать посылку.

В компании подчеркнули, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.