Укрнафта завершила первый квартал с чистой прибылью 4,3 миллиарда

ПАО «Укрнафта» завершило первый квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 4,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

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По предварительным оценкам, в первом квартале Укрнефть получила около 4,3 млрд грн чистой прибыли. Этого удалось добиться за счет комплексной работы по увеличению добычи, внедрению открытой рыночной реализации углеводородов, оптимизации затрат и ликвидации непрозрачных схем", — сказал глава Укрнафты Сергей Корецкий.

В компании отметили, что этот показатель равен чистой прибыли, полученной компанией в мирном 2020 году (4,3 млрд. грн.) и почти вдвое превышает результат за весь 2021 год — 2,4 млрд. грн.

По словам Корецкого, за год компания хочет получить 12 млрд. грн. чистой прибыли.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Укрнафта» 9 ноября внесли изменения в устав, сменив коллективный исполнительный орган (правление) на единоличный (директор) в лице Сергея Корецкого.