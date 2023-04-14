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14 апреля 2023, 11:04 Читати українською

Акции растут после данных по инфляции США, цена золота приблизилась к максимуму: что нужно знать утром

Главные новости к этому утру.

Главные новости к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские акции выросли в четверг

S&P 500 прибавил 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 2%, а индекс Dow Jones — 1,1%.

Настроение инвесторов улучшилось после публикации данных по оптовой инфляции в США.

Индекс цен производителей в марте снизился на 0,5% в то время, как опрошенные Dow Jones экономисты ожидали роста показателя на 0,1%. В годовом исчислении оптовая инфляция в марте составила 2,7% по сравнению с 4,9% месяцем ранее.

Снижение темпов инфляции наряду с ростом еженедельных заявок на пособие по безработице говорит о том, что американская экономика постепенно замедляется, в результате чего ФРС, вероятно, завершит цикл увеличения процентных ставок в ближайшее время.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, японский Nikkei прибавил 1,1%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,6%, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite прибавили 0,3%, а гонконгский Hang Seng практически не изменился.

Настроения инвесторов в Азии также улучшилось на фоне снижения уровня инфляции в США и ожиданий прекращения повышения процентных ставок в стране со стороны ФРС.

Цены на золото продолжают расти и почти достигли исторического максимума

По итогам вчерашних торгов спотовая цена золота выросла примерно на 1,5%, до $2041,49 за унцию, достигнув нового годового максимума, и приблизившись к историческому максимуму в $2070.

При этом с начала года золото подорожало на 12,2% по сравнению с ростом S&P 500 примерно на 7%.

По мнению экспертов, продолжающийся рост стоимости золота означает, что инвесторы делают ставку на то, что ФРС завершит кампанию по повышению процентных ставок, даже если показатели инфляции значительно превысят целевой показатель в 2%, поскольку экономика страны быстрыми темпами замедляется.

Такое изменение политики ФРС может привести к тому, что более высокая инфляция станет неотъемлемой частью американской экономики в ближайшие годы, создавая среду, благоприятствующую дальнейшему росту цен на золото, отмечают аналитики.

Между тем на фоне продолжающегося роста цен на золото акции американских золотодобытчиков уверенно дорожают с начала года. Так, например бумаги Barrick Gold с начала января прибавили 12,4%, а капитализация Kinross Gold и Agnico Eagle Mines увеличилась на +24,6% и 10,7% соответственно.

S&P Global: хедж-фонды активно покупали акции финансовых компаний на фоне банковских потрясений

По данным S&P Global, в прошлом месяце крупные инвестиционные компании приобрели акций представителей финансового сектора США на $13,5 млрд.

В исследовательской фирме считают, что хедж-фонды воспользовались возможностью купить акции по низким ценам, предполагая, что банковский кризис в действительности не нанесет серьезного ущерба отрасли.

Так, например, Citadel — один из самых прибыльных хедж-фондов в мире — в марте приобрел 5,3% акций Western Alliance Bancorporation, что было многими расценено как признак доверия к пострадавшему сектору.

Между тем, в марте хедж-фонды сокращали свои позиции в секторах материалов и энергии, отметили в S&P Global.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kaleso
Kaleso
14 апреля 2023, 11:43
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Якщо ставку більш не будуть підіймати як це скажиться на курс долара в Україні?
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