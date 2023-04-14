За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 181090 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов и 4 танка. Потери врага за 13 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 181090 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,
- специальная техника — 321 (+1).
Источник: Минфин
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