Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по промышленной инфляции в США. Индекс цен производителей существенно влияет на общую динамику роста цен в стране. Если данный показатель окажется хуже прогнозов, ФРС получит дополнительный аргумент для повышения учетной ставки в мае нынешнего года. Однако учитывая текущее состояние банковской системы США, дальнейшего ужесточения монетарной политики ожидать не стоит. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Валютный прогноз: инфляция определит динамику курса доллара США
График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD сформирована поддержка на отметке 1,0833, а сопротивление на 1,0974 вчера было пробито. В данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1034, где возможно формирование нового уровня сопротивления и консолидация цены. Если доллар США закрепится под отметкой 1,0974, он сможет укрепиться до 1,0855.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9121, а поддержка пока не сформирована. При закреплении ниже отметки 0,9054 CHF вырастет до уровня 0,8854. В противном случае USD может укрепиться к 0,9243.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56−133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае иена ослабнет до 135,11.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2324. Сопротивление сформировано на 1,2526. Сейчас фунт стерлингов стремится достичь отметки 1,2607. Для этого ему необходимо пробить сопротивление и закрепиться над ним.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень сопротивления — 0,6379. Поддержка вчера сформировалась на отметке 0,6183. Доллар США слабеет и может опуститься до 0,6133, где возможно образование новой поддержки.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD уровнем сопротивления стала отметка 1,3805. Поддержка сформировалась на уровне 1,3410. С высокой долей вероятности USD ослабнет до 1,3358. На момент написания комментария наблюдалась попытка пробоя поддержки.