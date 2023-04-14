Валютный прогноз: инфляция определит динамику курса доллара США

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по промышленной инфляции в США. Индекс цен производителей существенно влияет на общую динамику роста цен в стране. Если данный показатель окажется хуже прогнозов, ФРС получит дополнительный аргумент для повышения учетной ставки в мае нынешнего года. Однако учитывая текущее состояние банковской системы США, дальнейшего ужесточения монетарной политики ожидать не стоит. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD сформирована поддержка на отметке 1,0833, а сопротивление на 1,0974 вчера было пробито. В данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1034, где возможно формирование нового уровня сопротивления и консолидация цены. Если доллар США закрепится под отметкой 1,0974, он сможет укрепиться до 1,0855.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9121, а поддержка пока не сформирована. При закреплении ниже отметки 0,9054 CHF вырастет до уровня 0,8854. В противном случае USD может укрепиться к 0,9243.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56−133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае иена ослабнет до 135,11.