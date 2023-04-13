Курс валют на вечер 13 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 13 апреля Закрытие 13 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,20/40,59 40,40/40,79 20/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,85 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,85, евро — 41,00−41,30 грн.

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