К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 13 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 13 апреля
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Закрытие 13 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,20/40,59
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40,40/40,79
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20/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,85 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,85, евро — 41,00−41,30 грн.
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Источник: Минфин
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