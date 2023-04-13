Чем обменники лучше бирж? Мнение сервиса BitcoinObmennik

В последнее время наблюдается активный рост количества и популярности электронных денег и криптовалют. Спрос на их обмен влечет за собой появление сервисов обмена цифровых активов. Одним из примеров подобных сервисов является BitcoinObmennik.com .

«Чем обменники лучше бирж?», — сейчас этот вопрос зададут многие пользователи, привыкшие проводить операции на крупных площадках. Вопрос важный и интересный, в этой статье мы попробуем на него ответить.

Ваши деньги не хранятся на обменниках

Обменники хранят ваши деньги, но только в момент обмена, а не постоянно, как биржи. Практически каждый год происходит банкротство какой-то крупной биржи, а тысячи пользователей теряют средства. С обменником вариант потерять все и сразу практически исключен.

Обменники серьезнее следят за репутацией

При работе с мелкими клиентами, обменники больше, чем биржи, дорожат своей репутацией, так как пункты онлайн-обмена целиком и полностью зависят от отзывов на различных ресурсах. Даже наличие нескольких негативных отзывов может отпугнуть новых клиентов. Подобное явление редко наблюдается с биржами, где наличие плохих отзывов вряд ли заставит вас отказаться от сотрудничества.

Больший выбор платежных провайдеров

Обменные пункты работают со многими провайдерами и дают больше возможностей по обмену. Отдавая предпочтение онлайн-обменнику, а не бирже, вы зачастую получаете больше вариантов для ввода и вывода средств, так как не все биржи поддерживают работу с мелкими платежными системами. Помимо этого сотрудничество с многими партнерами делает обменки более гибкими и стрессоустойчивыми, ведь они не хранят яйца в одной корзине.

Более отзывчивая служба поддержки

Обменники предоставляют более удобную возможность для общения через онлайн-чат или мессенджер. В случае с биржами придется или очень долго ждать соединения с оператором, или же довольствоваться медленным общением через электронную почту. Благодаря меньшему числу клиентов, обменники предоставляют более качественную поддержку.

Простой и понятный интерфейс

Обменники не дают возможность торгов на фьючерсном или спотовом рынке, не предоставляют широкий набор других финансовых инструментов. Они совершают только обменные операции и поэтому предоставляют более простой, понятный и быстрый интерфейс своим клиентам.

Отсутствие верификации и регистрации по умолчанию

В отличии от бирж, где требуется регистрация и верификация аккаунта перед совершением операций, в онлайн-обменниках для многих направлений верификация не нужна, а регистрация не всегда обязательна. Этот факт позволяет значительно сократить время обмена.

Обычно верификация личности требуется в операциях со вводом фиата и это обусловлено вовсе не желанием обменника заполучить ваши личные данные. Данное действие направлено на борьбу с мошенниками, ворующих данные кредитных карт. Проходя верификацию, вы показываете, что с вами можно работать.

Отсутствие комиссий

Стоит сказать, что многие пользователи считают курсы в обменниках завышенными по сравнению с биржами. В некоторых случаях это действительно так, однако стоит не забывать, что для того, чтобы завести деньги на биржу, требуется заплатить комиссию, а потом придется заплатить комиссию еще и при выводе. В случае с обменниками курс обычно включает уже все комиссии, поэтому этот момент всегда нужно учитывать.

Возможность ввода и вывода наличных

Стоит отметить, что многие обменники поддерживают обмен криптовалют на наличные средства, чего точно не предлагают биржи (во всяком случае пока). Возможность работать с наличными является ключевым отличием многих обменных пунктов.

Программы лояльности и скидки для пользователей

Многие обменники предоставляют скидки для постоянных и оптовых пользователей. Хотя подобное и встречается на некоторых биржах, объемы торгов, требуемые для получения скидки, не идут ни в какое сравнение с объемами, за которые можно получить хорошую скидку в онлайн обменнике.

Заключение

Если проводить аналогии, то большую биржу можно сравнить с огромным супермаркетом, который больше нацелен на объем торгов и не может предложить индивидуальный подход своим клиентам. Онлайн обменники больше похожи на небольшие магазинчики, которые дорожат своей репутацией, знают и любят своих клиентов, и всегда готовы предложить интересные условия сотрудничества. Конечно, представленные выше аргументы не являются универсальными для всех бирж и всех онлайн-обменников на рынке, в данной статье команда BitcoinObmennik представила свое видение различия крупных бирж и сервисов онлайн-обмена. Если вас интересует надежный обмен криптовалют, вы всегда можете найти интересные варианты у нас на сайте.