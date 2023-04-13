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13 апреля 2023, 18:34 Читати українською

Япония предоставит Украине $3,5 миллиарда финпомощи в течение 2023 года

В 2023 году Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму $3,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В 2023 году Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму $3,5 млрд.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Судзуки подтвердил, что правительство Японии планирует направить в Украину $3,5 млрд. прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония уже предоставила Украине $581 млн. льготного финансирования.

Кроме того, стороны обсудили потребности украинского бюджета в приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.

Марченко подчеркнул, что для реализации быстрого обновления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора. Внешнее финансирование является ключевым для сохранения макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Читайте: Япония выделяет $170 миллионов на экстренное восстановление Украины

Представители Министерства финансов Японии заявили о своей готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества «Джайка» (JICA).

По общей оценке правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, в 2023 году Украина нуждается в $14,1 млрд на быстрое восстановление.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
sirius1111
sirius1111
13 апреля 2023, 19:04
#
Все столько дают, что у меня в карман уже не лезет ...!
+
0
bonv
bonv
13 апреля 2023, 19:29
#
Респект за допомогу і підтримку!
+
0
youknow
youknow
13 апреля 2023, 19:48
#
Головне щоб плани на допомогу Україні від Японії - виповнились в повному обсязі.
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