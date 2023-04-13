Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба
Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ
Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба
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«Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что это решение реализует первую часть соглашения
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«Нет лучше демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора», — отметил он.
Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая мера помощи доказывает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и в очередной раз свидетельствует о том, что ЕС остается непреклонным в своей поддержке украинских военных в защите страны от российской агрессии, отмечается в прессрелизе.
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