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13 апреля 2023, 18:10 Читати українською

ВВП Украины по итогам 2022 года упал на 29,1% — Госстат

Реальный ВВП Украины за 2022 г. упал на 29,1%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Госстата. По итогам 2021 года экономика Украины выросла на 3,4%.

Реальный ВВП Украины за 2022 г.
Фото: apostrophe.uа

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Падение ВВП

Падение ВВП в первом квартале достигло 14,9%, во втором — 36,9%, в третьем — 30,6%, в четвертом — 31,4%. В целом за 2022 год реальный ВВП Украины упал на 29,1%.

Номинальный ВВП Украины за 2022 год достиг 5,19 трлн.

МВФ обновил прогноз по ВВП, инфляции и зарплатам в Украине на ближайшие годы

Напомним

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году.

Наиболее оптимистичный прогноз роста ВВП в 5,5% ожидает Sense Bank, худший показатель снижения ВВП — от Oxford Economics -4,6%.

Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
13 апреля 2023, 18:29
#
Від 1% до 3% зростання ВВП у 3023 цілком реально
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