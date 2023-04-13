ВВП Украины по итогам 2022 года упал на 29,1% — Госстат

Реальный ВВП Украины за 2022 г. упал на 29,1%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Госстата. По итогам 2021 года экономика Украины выросла на 3,4%.

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Падение ВВП

Падение ВВП в первом квартале достигло 14,9%, во втором — 36,9%, в третьем — 30,6%, в четвертом — 31,4%. В целом за 2022 год реальный ВВП Украины упал на 29,1%.

Номинальный ВВП Украины за 2022 год достиг 5,19 трлн.

МВФ обновил прогноз по ВВП, инфляции и зарплатам в Украине на ближайшие годы

Напомним

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году.

Наиболее оптимистичный прогноз роста ВВП в 5,5% ожидает Sense Bank, худший показатель снижения ВВП — от Oxford Economics -4,6%.

Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%.