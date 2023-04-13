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13 апреля 2023, 16:36 Читати українською

Санкции против российских алмазов: Страны G7 готовят новые ограничения

Страны «Большой семерки» рассматривают возможность введения санкций против алмазов, поставляемых российской алмазодобывающей компанией «Алроса». Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на местных руководителей отрасли, передаёт liga.net.

Страны «Большой семерки» рассматривают возможность введения санкций против алмазов, поставляемых российской алмазодобывающей компанией «Алроса».

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Санкции против алмазов

Индия — мировой центр огранки алмазов. В городе Сурат, расположенном в западном штате Гуджарат, в этой области работают около 3 млн человек. Издание указывает, что они огранивают и полируют девять из десяти алмазов в мире.

По словам Випул Шаха из Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, пока неизвестно, в какой форме будут введены санкции, однако уже понятно, что они начнутся с больших алмазов.

Издание пишет, что в Индии ожидают санкции уже в мае — накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня.

На российскую Алросу приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в $2,5 млрд.

Компания находится под санкциями США и Великобритании, но пока Индия может свободно экспортировать камни из России в США и другие страны G7, если они претерпят существенную трансформацию. При этом изменяется специальный код камней — шестизначный номер, используемый для идентификации товаров в трансграничной торговле.

В Индии надеются, что G7 пересмотрит свои планы.

«Количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, намного выше по сравнению с нефтяной промышленностью. Страны G7 должны пересмотреть этот вопрос», — сказал один из собеседников издания.

Источник: Минфин
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