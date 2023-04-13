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13 апреля 2023, 15:10 Читати українською

Apple договаривается о производстве MacBook в Таиланде

Технологический гигант Apple начал переговоры с поставщиками касательно производства MacBook в Таиланде. Аналитики LBLV считают, что это связано с желанием компании расширить производство за пределами Китая.

Технологический гигант Apple начал переговоры с поставщиками касательно производства MacBook в Таиланде.

Участвующие в переговорах поставщики, которые имеют соответствующее оборудование в Таиланде и работают с другими компаниями, обсуждают производство компонентов и возможную сборку MacBook, сообщает Nikkei, ссылаясь на информацию источников, участвующих в переговорах.

Отмечается, что компания Тима Кука уже больше года в Таиланде производит Apple Watch.

Техгигант и его основные поставщики перемещают производство из Поднебесной, где в последние годы работа в предприятиях прерывалась из-за строгих ограничений, связанных с коронавирусом. Также компания пытается избежать негативного влияния напряженных отношений между КНР и США.

Как стало известно, Apple увеличил производство айфонов в Индии в три раза. В прошлом фингоду компания там собрала смартфонов на более чем 7 миллиардов долларов. Сейчас на территории страны производится около 7% айфонов, тогда как два года назад это был 1%.

Акции Apple снизились на 0,56 % до 145,78 евро на сегодняшних торгах.

Константин Филатов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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