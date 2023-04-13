Шмыгаль: В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 миллиардов

Восстановление Украины начинается уже сейчас, и правительство не будет для этого ждать завершения войны. На это нужно $14 миллиардов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в Вашингтоне.

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«В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд. Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления», — отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что долгосрочная поддержка от международных партнеров в размере $115 млрд не только обеспечит финансовую стабильность в Украине, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется.

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