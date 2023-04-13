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13 апреля 2023, 12:15 Читати українською

Обновленный законопроект о виртуальных активах опубликуют для обсуждения в ближайшее время — НКЦБФР

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародует текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародует текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов.
Фото: for-ua.com

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Что известно

Украина — ассоциированный член Европейского союза и активно сотрудничает с ЕС в сфере регулирования финансовых услуг. Поэтому евроинтеграция является указателем и для записки рынка виртуальных активов.

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«Уже сейчас наша страна может стать первым государством в Европе, которое введет в правовое поле MiCA, потому что этого не сделала ни одна юрисдикция», — говорится в сообщении.

Специалисты Комиссии по сотрудничеству с EY в Украине (Ernst&Young) при поддержке проекта USAID Financial Sector Reform вскоре обнародуют результаты работы по изменениям в основной закон по виртуальным активам, а именно внедрение регламента MiCА в украинскую плоскость.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
brigadirius
brigadirius
13 апреля 2023, 12:59
#
Ну і Щипач зразу ж обкладе всі віртуальні активи ПДВ.
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