Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародует текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.
Обновленный законопроект о виртуальных активах опубликуют для обсуждения в ближайшее время — НКЦБФР
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Что известно
Украина — ассоциированный член Европейского союза и активно сотрудничает с ЕС в сфере регулирования финансовых услуг. Поэтому евроинтеграция является указателем и для записки рынка виртуальных активов.
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«Уже сейчас наша страна может стать первым государством в Европе, которое введет в правовое поле MiCA, потому что этого не сделала ни одна юрисдикция», — говорится в сообщении.
Специалисты Комиссии по сотрудничеству с EY в Украине (Ernst&Young) при поддержке проекта USAID Financial Sector Reform вскоре обнародуют результаты работы по изменениям в основной закон по виртуальным активам, а именно внедрение регламента MiCА в украинскую плоскость.
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