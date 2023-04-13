Обновленный законопроект о виртуальных активах опубликуют для обсуждения в ближайшее время — НКЦБФР

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Что известно Украина — ассоциированный член Европейского союза и активно сотрудничает с ЕС в сфере регулирования финансовых услуг. Поэтому евроинтеграция является указателем и для записки рынка виртуальных активов. Читайте: Как НКЦБФР планирует облагать криптовалютные доходы?

«Уже сейчас наша страна может стать первым государством в Европе, которое введет в правовое поле MiCA, потому что этого не сделала ни одна юрисдикция», — говорится в сообщении.