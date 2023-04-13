Суд арестовал имущество Вадима Новинского более чем на 3,5 миллиарда

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По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору.

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

По материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

В уголовном производстве по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следственные действия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Министерством юстиции Украины.